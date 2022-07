(Di venerdì 29 luglio 2022) Calciomercatoalper. L’accordo c’è, ma il club azzurro prende tempo Laè in attesa di novità per quanto riguarda Nikita. Ilclasse ’96 è in procinto di trasferirsi in blucerchiato per sostituire Wladimiro Falcone, ma nei giorni scorsi ilha preso tempo. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli vuole prima capire quale sarà il futuro di Alex Meret. Come raccolto dalla redazione di sampnews24.com, l’accordo tra le società è già stato raggiunto e manca soltanto il via libera da parte dei partenopei. Qualora la trattativa non dovesse sbloccarsi nel weekend, lasarebbe pronta a valutare altri profili per la porta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Contini alla @sampdoria in prestito dal @sscnapoli: sarà il nuovo vice Audero @SkySport #calciomercato - aleeremos : SN24 – #Contini-#Sampdoria, ultimatum al #Napoli. Il punto sul portiere - SampNews24 : SN24 – #Contini-#Sampdoria, ultimatum al #Napoli. Le ultime sul portiere - clubdoria46 : #Calciomercto #Sampdoria, cosa manca per l'arrivo di #Contini - SportdelSud : ???? #NikitaContini è pronto a salutare il #Napoli. Il portiere classe '96 è prossimo a firmare con la #Sampdoria. -

Calciomercato: ultimatum al Napoli per. L'accordo c'è, ma il club azzurro prende tempo Laè in attesa di novità per quanto riguarda Nikita. Il portiere classe '96 è in procinto ...ai saluti: nel weekend il Napoli lo libererà, lo attende laNikitanon vestirà la maglia azzurra per questa stagione, come la scorsa d'altronde. Il portiere classe '96, stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno , attende che il ...La Sampdoria è in attesa di novità per quanto riguarda Nikita Contini. Il portiere classe ’96 è in procinto di trasferirsi in blucerchiato per sostituire Wladimiro Falcone, ma nei giorni scorsi il Nap ...Dopo l’acquisto di Leverbe, si muove ancora il mercato della Sampdoria, pronta a chiudere per Nikita Contini del Napoli, che sarà il vice Audero nella prossima stagione. Lo scrive il Secolo XIX, che s ...