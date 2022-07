Canottaggio, Mondiali U19 e U23 Varese 2022: tre ori e sei podi complessivi nella prima giornata di finali (Di venerdì 29 luglio 2022) I Mondiali Under 23 2022 di Canottaggio sono proseguiti a Varese oggi, venerdì 29 luglio: in programma nella quinta giornata di gare le ultime semifinali e le prime finali, con l’Italia che conquista sei podi. Azzurrini al momento primi nel medagliere con tre ori, due argenti ed un bronzo. Medaglie d’oro per il quattro di coppia pesi leggeri maschile di Luca Borgonovo (SC Cernobbio), Nicolò Demiliani (SC Varese), Krystian Adrian Maron (Marina Militare) e Matteo Tonelli (CUS Torino), con tanto di primato mondiale di categoria in 5.45.42, per il due senza pesi leggeri femminile di Maria Elena Zerboni e Samantha Premerl (CC Saturnia), con il nuovo record del mondo di categoria in 7.17.42, e per il quattro ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) IUnder 23disono proseguiti aoggi, venerdì 29 luglio: in programmaquintadi gare le ultime semie le prime, con l’Italia che conquista sei. Azzurrini al momento primi nel medagliere con tre ori, due argenti ed un bronzo. Medaglie d’oro per il quattro di coppia pesi leggeri maschile di Luca Borgonovo (SC Cernobbio), Nicolò Demiliani (SC), Krystian Adrian Maron (Marina Militare) e Matteo Tonelli (CUS Torino), con tanto dito mondiale di categoria in 5.45.42, per il due senza pesi leggeri femminile di Maria Elena Zerboni e Samantha Premerl (CC Saturnia), con il nuovo record del mondo di categoria in 7.17.42, e per il quattro ...

stefanodonno75 : SNL SPORT AND NEWS: Canottaggio - Mondiali Under 23. L’Italia avanza c... - kalabrolio : RT @OpenFiberIT: Ci siamo! I Mondiali di canottaggio under 19 & 23 giungono alle fasi più calde. Oggi si sono disputate le semifinali con t… - BTicino : Continuano i mondiali di #Canottaggio U19 & U23 sul lago di #Varese. Ieri abbiamo raccontato la nostra esperienza s… - CaputoItalo : SNL SPORT AND NEWS: Canottaggio - Mondiali Under 23. L’Italia avanza c... - TuttoQuaNews : RT @varesenews: In diretta dalla Schiranna per i Mondiali di Canottaggio. Iniziano le finali -