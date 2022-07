Calciomercato Lazio: Monchi chiude la porta a Luis Alberto (Di venerdì 29 luglio 2022) Monchi, direttore sportivo del Siviglia, ha di fatto chiuso le porte a Luis Alberto: gli obiettivi sul mercato sono un terzino e un difensore Il direttore sportivo del Siviglia, Monchi, si è espresso così sul mercato degli spagnoli: «Abbiamo come obiettivo di prendere un difensore centrale e un terzino sinistro. Non abbiamo molti soldi e a livello finanziario non abbiamo soldi in avanzo. Queste due operazioni vanno chiuse, poi vedremo quanto ci resterà». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 luglio 2022), direttore sportivo del Siviglia, ha di fatto chiuso le porte a: gli obiettivi sul mercato sono un terzino e un difensore Il direttore sportivo del Siviglia,, si è espresso così sul mercato degli spagnoli: «Abbiamo come obiettivo di prendere un difensore centrale e un terzino sinistro. Non abbiamo molti soldi e a livello finanziario non abbiamo soldi in avanzo. Queste due operazioni vanno chiuse, poi vedremo quanto ci resterà». L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Lazio, fatta per l’arrivo di #Vecino: contratto di tre anni ?? #calciomercato #seriea - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialSSLazio, è fatta per l'arrivo di #Vecino: contratto fino al 2025 - DiMarzio : #Lazio, per #Kiyine forte interesse dell'#Antalyaspor - aangariswant : RT @vocelaziale: CALCIOMERCATO LAZIO?? Due squadre turche interessate a #Kiyine?? Il #Gaziantepspor e l'#Antalyaspor si sono fatte avanti… - aangariswant : RT @vocelaziale: CALCIOMERCATO LAZIO?? #Lombardi cerca di rilanciarsi?? L’ala piace a #Sudtirol e #Palermo in #SerieB?? Ma attenzione anch… -