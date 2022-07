Beachwear | 40 proposte per lui

Leggi su panorama

(Di venerdì 29 luglio 2022) Stampe colorate e pattern inediti tingono i costumi da bagno uomo per l’estate 2022. Il mercato delmaschile, spesso all’ombra della sua vasta controparte femminile, si trova in un momento di grande crescita, complici le innovazioni dei materiali e l’approccio più casual alla moda, che vede il pantaloncino corto entrare nel guardaroba casual estivo. I principali attori specializzati in costumi da bagno da uomo hanno così ampliato la loro offerta, concentrandosi su nuovi tessuti performanti e osando con colori audaci e design unici che danno ai clienti un senso di individualità. Un mercato che mira a raggiungere i 400 milioni di dollari entro la fine dell’anno, con un aumento del 2,9%. A guidarlo è senza dubbio il modello boxer, declinato in stampe a righe anni Cinquanta - un chiaro richiamo alla Dolce Vita - motivi floreali e colori brillanti. Tshirt North ...