ATP Umago 2022, Jannik Sinner: “Felice della prima semifinale del 2022, voglio salire di livello” (Di venerdì 29 luglio 2022) Senza brillare, ma la vittoria è arrivata. Jannik Sinner (n.10 del mondo) ha sconfitto nei quarti di finale dell’ATP di Umago (Croazia) lo spagnolo Roberto Carballes Baena (n.86 del ranking) con il punteggio di 6-4 7-6 (5). Una partita nella quale, un po’ come era accaduto contro Jaume Munar, l’altoatesino si è un po’ perso nel momento decisivo di chiudere, perdendo il servizio sul 6-5 del secondo set. Pur complicandosi la vita, è riuscito a chiuderla sul 7-5, andandosi a prendere la prima semifinale del 2022. “Sono molto Felice perché è la prima semifinale dell’anno. Ho vinto tanti match e ho avuto momenti poco fortunati per via dei mei guai fisici. voglio mostrare un ottimo tennis nel prossimo turno. ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) Senza brillare, ma la vittoria è arrivata.(n.10 del mondo) ha sconfitto nei quarti di finale dell’ATP di(Croazia) lo spagnolo Roberto Carballes Baena (n.86 del ranking) con il punteggio di 6-4 7-6 (5). Una partita nella quale, un po’ come era accaduto contro Jaume Munar, l’altoatesino si è un po’ perso nel momento decisivo di chiudere, perdendo il servizio sul 6-5 del secondo set. Pur complicandosi la vita, è riuscito a chiuderla sul 7-5, andandosi a prendere ladel. “Sono moltoperché è ladell’anno. Ho vinto tanti match e ho avuto momenti poco fortunati per via dei mei guai fisici.mostrare un ottimo tennis nel prossimo turno. ...

