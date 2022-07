Torino, Cairo: «Juric e Vagnati avanti più uniti che mai» (Di giovedì 28 luglio 2022) “I due si sono parlati, chiariti, riappacificati: vanno avanti più in sintonia che mai, non c’è altro da aggiungere”: così il presidente del Torino Urbano Cairo, ai microfoni di RadioRadio, è tornato sul litigio tra l’allenatore, Ivan Juric, e il direttore tecnico, Davide Vagnati. Poche parole, quelle del patron granata, per provare a chiudere la Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 28 luglio 2022) “I due si sono parlati, chiariti, riappacificati: vannopiù in sintonia che mai, non c’è altro da aggiungere”: così il presidente delUrbano, ai microfoni di RadioRadio, è tornato sul litigio tra l’allenatore, Ivan, e il direttore tecnico, Davide. Poche parole, quelle del patron granata, per provare a chiudere la Calcio e Finanza.

