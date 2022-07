Shawn Mendes annulla il tour per problemi di salute mentale (Di giovedì 28 luglio 2022) Brutte notizie per i fan di Shawn Mendes, il quale ha deciso di cancellare interamente il tour mondiale in partenza, dopo appena sette date e dopo averne già posticipate una dozzina: saltano quindi anche le due date previste in Italia per il prossimo anno. A quanto pare la sua salute mentale richiede cure un po’ più approfondite che non gli consentono di affrontare le fatiche che concerti in giro per il mondo comporterebbero. L’annuncio arriva dallo stesso Mendes con un lungo post Instagram in cui spiega: “Ero entusiasta di ritornare sul palco dopo il lungo stop dovuto alla pandemia, ma con il team di medici che mi seguono abbiamo ritenuto che ho bisogno di tempo per ritrovare me stesso e tornare più forte di prima.” Una crisi già annunciata sui social: lo sfogo su Twitter I ... Leggi su diredonna (Di giovedì 28 luglio 2022) Brutte notizie per i fan di, il quale ha deciso di cancellare interamente ilmondiale in partenza, dopo appena sette date e dopo averne già posticipate una dozzina: saltano quindi anche le due date previste in Italia per il prossimo anno. A quanto pare la suarichiede cure un po’ più approfondite che non gli consentono di affrontare le fatiche che concerti in giro per il mondo comporterebbero. L’annuncio arriva dallo stessocon un lungo post Instagram in cui spiega: “Ero entusiasta di ritornare sul palco dopo il lungo stop dovuto alla pandemia, ma con il team di medici che mi seguono abbiamo ritenuto che ho bisogno di tempo per ritrovare me stesso e tornare più forte di prima.” Una crisi già annunciata sui social: lo sfogo su Twitter I ...

trash_italiano : Dopo aver rimandato alcune date, Shawn Mendes ha annunciato ora di aver cancellato l'intero tour. Il cantante, dopo… - infoitsalute : Shawn Mendes annulla il tour per problemi di salute mentale - SkyTG24 : Shawn Mendes annulla tutte le date del tour: 'Ho bisogno di prendermi cura di me' - FQMagazineit : Shawn Mendes cancella il tour: “La salute è la mia priorità. Tornerò quando sarò guarito” - mandyinzland : RT @mandyinzland: Sono al lavoro, ma ho avuto un po’ di tempo per chiamare TicketOne e chiedere informazioni sul rimborso per le date Itali… -