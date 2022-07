Prato, Paolo Rossi: donata al Comune una moneta in suo onore (Di giovedì 28 luglio 2022) E’ stata donata al Comune di Prato, una moneta della Zecca di Stato in onore di Paolo Rossi, protagonista del Mondiale di Spagna e “figlio della citta'” laniera. La moneta era appartenente alla collezione Numismatica 2022 realizzata dal Poligrafico e Zecca dello Stato in onore del grande campione, e’ stata acquistata e donata al Comune dal collezionista Massimo Pierri. La cerimonia ha preso inizio con l’arrivo nel Salone consiliare della copia della Coppa del mondo vinta dall’Italia in quel campionato mondiale e per l’occasione tanti cittadini hanno sostato in Palazzo comunale per tutta la mattinata. Alla cerimonia erano presenti Silvia Maci, rappresentante del Museo del calcio di Coverciano, Massimo ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 luglio 2022) E’ stataaldi, unadella Zecca di Stato indi, protagonista del Mondiale di Spagna e “figlio della citta'” laniera. Laera appartenente alla collezione Numismatica 2022 realizzata dal Poligrafico e Zecca dello Stato indel grande campione, e’ stata acquistata ealdal collezionista Massimo Pierri. La cerimonia ha preso inizio con l’arrivo nel Salone consiliare della copia della Coppa del mondo vinta dall’Italia in quel campionato mondiale e per l’occasione tanti cittadini hanno sostato in Palazzo comunale per tutta la mattinata. Alla cerimonia erano presenti Silvia Maci, rappresentante del Museo del calcio di Coverciano, Massimo ...

