Pettini e spazzole | Salute capelli a rischio: fai subito questa operazione (Di giovedì 28 luglio 2022) Sono alcuni degli utensili più usati per la cura della persona, i Pettini e le spazzole. Possono però nascondere insidiosi pericoli Salute dei capelli (Pexels)I capelli sono sicuramente tra gli annessi cutanei che più curiamo. Se quella ai peli è una lotta allo strappo e alla scomparsa, quella con i capelli invece è una lotta alla cura: maschere, lozioni, balsami e chi più ne ha più ne metta. I capelli sono infatti ormai sempre più centrali nella routine di igiene e cura del corpo sia per gli uomini che per le donne, per i quali si spendono anche somme considerevoli. C’è però un errore abituale che compiamo tutti senza esserne consapevoli e riguarda proprio il pettine e la spazzola, essenziali in ogni bagno o trousse. Questo errore può costare molto ... Leggi su ck12 (Di giovedì 28 luglio 2022) Sono alcuni degli utensili più usati per la cura della persona, ie le. Possono però nascondere insidiosi pericolidei(Pexels)Isono sicuramente tra gli annessi cutanei che più curiamo. Se quella ai peli è una lotta allo strappo e alla scomparsa, quella con iinvece è una lotta alla cura: maschere, lozioni, balsami e chi più ne ha più ne metta. Isono infatti ormai sempre più centrali nella routine di igiene e cura del corpo sia per gli uomini che per le donne, per i quali si spendono anche somme considerevoli. C’è però un errore abituale che compiamo tutti senza esserne consapevoli e riguarda proprio il pettine e la spazzola, essenziali in ogni bagno o trousse. Questo errore può costare molto ...

Semy89 : Costruzione oggetti in legno Arteck Valstrona - louflowhar : doccia post concerto a casa di andrea e non ha spazzole o pettini in casa ?? - melanchoIichead : @Sofia38750011 @miraugusta @chottomatte02 @sophiozz Sofia io purtroppo non posso prenderti sul serio quando parli d… - chottomatte02 : Le mie interazioni su questo social stanno diventando surreali: Ieri pomeriggio a discutere sui pennarelli, focacce… - Sofia38750011 : @miraugusta questo strumentopolo misterioso non ha un nome ben definito devo dire ma sicuramente appartiene alla fa… -

Capelli ricci bellissimi e senza effetto crespo anche con l'umidità estiva Per prima cosa, sarebbe meglio pettinare i capelli con spazzole in legno o anche con pettini di carbonio, che dovrebbero attenuare l'effetto crespo. Preso il phon, cerchiamo poi di indirizzare l'aria ... Quando a scottarsi sono i capelli: l'haircare routine per l'estate Non solo: 'A livello pratico si possono fare trattamenti estetici come shatush e colpi di sole al fine di evitare interventi topici foto - sensibilizzanti in estate, utilizzare spazzole o pettini ... LookOut News Per prima cosa, sarebbe meglio pettinare i capelli conin legno o anche condi carbonio, che dovrebbero attenuare l'effetto crespo. Preso il phon, cerchiamo poi di indirizzare l'aria ...Non solo: 'A livello pratico si possono fare trattamenti estetici come shatush e colpi di sole al fine di evitare interventi topici foto - sensibilizzanti in estate, utilizzare... L’importanza dei prodotti per l’hair styling - Look Out News