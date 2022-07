De Ligt | Alla Juventus per Sarri | poi però andò via

(Di giovedì 28 luglio 2022) E proprio Bonucci ha punzecchiato l'ex compagno di squadra in una recente intervistaGazzetta dello Sport : "La partenza di Matthijs - aveva detto il neo capitano bianconero - non mi ha sorpreso.

forumJuventus : Il saluto di De Ligt alla Juve - Portinaia2 : Per carità, c'è chi scherza, ma alcuni veramente vorrebbero che De ligt smettesse di parlare solo perché terzi gli… - Grassi81 : RT @Gio_Dusi: Matthijs de Ligt a ESPN: “Scelsi alla Juve con l’idea di giocare un calcio più offensivo perché l’allenatore era #Sarri: ha u… - ficulle39 : RT @MatthijsPog: ??????De Ligt a ESPN: 'Sono arrivato alla Juventus con l'idea di fare un calcio un po' più offensivo perché Sarri era l'allen… - Juv3girl38 : RT @Gio_Dusi: Matthijs de Ligt a ESPN: “Scelsi alla Juve con l’idea di giocare un calcio più offensivo perché l’allenatore era #Sarri: ha u… -

Così la Juve ha bruciato l'Inter in 48 ore Gli equilibri sono cambiati pian piano e,lunga, Dee Bonucci hanno trovato l'incastro giusto: "Con Bonucci - prosegue De- eravamo una buona ...Nell'intervista concessa a Espn deparla anche del ruolo occupatoJuve: " Mi sento più a mio agio come centrale di destra, all'inizioJuve era più complicato giocare a sinistra, poi a ...Intervistato dalla 'Espn' l'ex difensore bianconero è tornato sulle difficoltà anche di natura tattica incontrate a Torino in particolare nelle ultime due stagioni ...Il difensore del Bayern Monaco parla a Espn e racconta l’estate del 2019 e le difficoltà della prima stagione con la maglia della Juventus ...