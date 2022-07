Conte vuol tornare col Pd, ma i suoi lo bloccano: «Prima Letta dica “no” all’agenda Draghi» (Di giovedì 28 luglio 2022) Come un embrione trattenuto nel grembo materno dal cordone ombelicale attorcigliato intorno al collo, così il M5S impedisce a Giuseppe Conte di riannodare il filo spezzato con il Pd. Leggere per credere l’intervista rilasciata dall’ex-premier al giornale online Tpi.it e la successiva correzione di rotta ad opera di non meglio specificate «fonti pentastellate». Ma procediamo con ordine. Dice Conte: «(…) Un dialogo col Pd non lo escludiamo. Ci saranno le premesse solo se il Pd vorrà schierarsi a favore dei più deboli, del lavoro, dei più giovani, delle donne». Conte intervistato dal sito Tpi.it Un’apertura innegabile, che trova conferma in altri passaggi dell’intervista. Come quando afferma di non restare «indifferente» di fronte al «rischio di una vittoria netta del centrodestra». Ma ci sono anche gli aspetti che non funzionano nel ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 28 luglio 2022) Come un embrione trattenuto nel grembo materno dal cordone ombelicale attorcigliato intorno al collo, così il M5S impedisce a Giuseppedi riannodare il filo spezzato con il Pd. Leggere per credere l’intervista rilasciata dall’ex-premier al giornale online Tpi.it e la successiva correzione di rotta ad opera di non meglio specificate «fonti pentastellate». Ma procediamo con ordine. Dice: «(…) Un dialogo col Pd non lo escludiamo. Ci saranno le premesse solo se il Pd vorrà schierarsi a favore dei più deboli, del lavoro, dei più giovani, delle donne».intervistato dal sito Tpi.it Un’apertura innegabile, che trova conferma in altri passaggi dell’intervista. Come quando afferma di non restare «indifferente» di fronte al «rischio di una vittoria netta del centrodestra». Ma ci sono anche gli aspetti che non funzionano nel ...

