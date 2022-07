“Calenda è un politicante, vuole il nucleare ma non dice chi pagherà”. Parla Bonelli (Europa Verde): “Per fermare le destre serve anche Conte” (Di giovedì 28 luglio 2022) Angelo Bonelli è Co-Portavoce di Europa Verde, assieme a Eleonora Evi. Ieri il suo partito ha ufficializzato la corsa alle prossime elezioni con Sinistra Italiana. Bonelli, la domanda che si pongono tutti: ma davvero i Verdi con Calenda? “I Verdi nono finiscono proprio per nulla con Calenda. È lui che deve fare attenzione perché le questioni che noi portiamo sono maggioritarie nel Paese. C’è un problema di fondo, Calenda ha fatto della competenza il suo slogan ma in realtà si è trasformato in un politicante: sul nucleare, ad esempio, non dice all’Italia come lo finanzierà. Il nucleare attinge sempre dai soldi pubblici, tra l’altro molte centrali francesi sono ferme per siccità e il governo francese ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 28 luglio 2022) Angeloè Co-Portavoce di, assieme a Eleonora Evi. Ieri il suo partito ha ufficializzato la corsa alle prossime elezioni con Sinistra Italiana., la domanda che si pongono tutti: ma davvero i Verdi con? “I Verdi nono finiscono proprio per nulla con. È lui che deve fare attenzione perché le questioni che noi portiamo sono maggioritarie nel Paese. C’è un problema di fondo,ha fatto della competenza il suo slogan ma in realtà si è trasformato in un: sul, ad esempio, nonall’Italia come lo finanzierà. Ilattinge sempre dai soldi pubblici, tra l’altro molte centrali francesi sono ferme per siccità e il governo francese ha ...

BrandauerLudwig : Calenda dice ,a se stesso: me sento un ' gigante politicante,in AZIONE . ' : te credo.. - LBN3233 : RT @Loretta88197243: Idem Conte grande come sempre poi ho girato subito canale per non vedere il politicante calenda che fra l'altro lo inq… - Loretta88197243 : Idem Conte grande come sempre poi ho girato subito canale per non vedere il politicante calenda che fra l'altro lo… - FrancyMorsill : @CarloCalenda @Piu_Europa Il centro destra compreso Calenda di devono vergognarsi e la Meloni da buona politicante… - sassuolino : @CarloCalenda @Azione_it Calenda ridi,ma non ti crediamo...hai assicurato alla Raggi sette anni di stipendio ExpoRo… -