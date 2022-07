Calcio donne: svelato calendario serie A, al via il 27 agosto (Di giovedì 28 luglio 2022) Le partite Milan - Fiorentina e Pomigliano - Roma, oltre al match tra il Como neopromosso e la Juventus campione d'Italia, daranno il via al campionato 2022/23 della serie A di Calcio femminile, ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 28 luglio 2022) Le partite Milan - Fiorentina e Pomigliano - Roma, oltre al match tra il Como neopromosso e la Juventus campione d'Italia, daranno il via al campionato 2022/23 dellaA difemminile, ...

