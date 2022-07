Barcellona, ufficializzato il principio d’accordo per Kounde. Ora visite mediche e firma (Di giovedì 28 luglio 2022) “FC Barcelona e Sevilla FC hanno raggiunto un accordo di principio per il trasferimento di Jules Olivier Kounde, in attesa della firma dei contratti e che il giocatore superi le visite mediche”. Con questa nota, apparsa sul proprio sito ufficiale, il club catalano ha annunciato l’arrivo del difensore francese classe ’98. Cresciuto nelle giovanili del Bordeaux, Kounde era arrivato nella città andalusa nel 2019. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 28 luglio 2022) “FC Barcelona e Sevilla FC hanno raggiunto un accordo diper il trasferimento di Jules Olivier, in attesa delladei contratti e che il giocatore superi le”. Con questa nota, apparsa sul proprio sito ufficiale, il club catalano ha annunciato l’arrivo del difensore francese classe ’98. Cresciuto nelle giovanili del Bordeaux,era arrivato nella città andalusa nel 2019. SportFace.

