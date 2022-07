Agenzia delle Entrate, come cambiano i controlli (Di giovedì 28 luglio 2022) È stato approvato un emendamento al Dl Semplificazioni fiscali che cambierà i controlli dell’Agenzia delle Entrate Leggi su ilgiornale (Di giovedì 28 luglio 2022) È stato approvato un emendamento al Dl Semplificazioni fiscali che cambierà idell’

Agenzia_Ansa : Il vaccino da solo non può fermare l'epidemia di vaiolo delle scimmie: 'Chiediamo per il momento di adottare misure… - Agenzia_Ansa : Un 55enne è stato escluso dalla lista dei candidati al trapianto di polmoni a causa delle sue 'idee paranoiche' sul… - Agenzia_Ansa : I porti ucraini tornano a lavorare. Lo afferma la Marina ucraina nel giorno in cui a Istanbul apre il centro per il… - Cazzaccimiei1 : @PoveroPandemico @Luca9807 @CuginoBortolo Il discorso di scoraggiare l'uso dei servizi online non ha senso, è irrea… - DiesisGroup : Per il terzo anno consecutivo @Froneri si affida a Cimiciurri, l’agenzia di @IAKI Group dedicata alle Next Generati… -