A Wuhan un milione di persone di nuovo in lockdown

Un milione di persone, in un quartiere alla periferia della città cinese di Wuhan, dove a fine 2019 vennero rilevate le prime tracce del virus Covid-19, sono tornate in lockdown da oggi per soli quattro casi asintomatici. A Wuhan torna l'incubo Covid-19. A Jiangxia le autorità hanno chiesto agli abitanti di rimanere in casa per 4 nuovi casi A Wuhan torna l'incubo Covid-19. Nel quartiere di Jiangxia le autorità hanno chiesto agli abitanti di rimanere in casa e di non uscire se non strettamente necessario. Bloccati anche i trasporti pubblici e per tre giorni i locali di intrattenimento. Le misure sono per ora limitate a un solo quartiere, ma la città, che conta 11 milioni di abitanti, è in allarme. La Cina, rimasta ancorata a una rigida politica di "zero covid" che esclude qualsiasi tipo ...

