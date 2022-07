Uomini e Donne, Roberta Giusti e Samuele Carniani in crisi? Parla l’ex tronista e spiega come stanno le cose (Di mercoledì 27 luglio 2022) come facevamo quando non c’erano né internet né i cellulari a capire se i nostri beniamini stavano ancora insieme oppure no? Probabilmente saremmo corsi in edicola ad acquistare le più svariate riviste di gossip, rendendo felici edicolanti ed editori. Oggi invece basta stare seduti comodamente sul divano, accendere il nostro Iphone e farci i fatti di tutti VIPS! Saltando spesso a conclusioni affrettare! L’era 3.0 quella dell’occhio del Grande Fratello che tutto vede, tutto ascolta e tutto pensa di sapere ha un nuovo metro di misura per valutare se una coppia sta insieme oppure no: i social. Ormai è un dato di fatto. Se per 2/3 giorni non posti una foto di coppia le cose sono due: o sei in crisi o ti sei lasciata. Di recente, si è pensato che fosse in crisi una delle tante coppie che sono uscite da ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 27 luglio 2022)facevamo quando non c’erano né internet né i cellulari a capire se i nostri beniamini stavano ancora insieme oppure no? Probabilmente saremmo corsi in edicola ad acquistare le più svariate riviste di gossip, rendendo felici edicolanti ed editori. Oggi invece basta stare seduti comodamente sul divano, accendere il nostro Iphone e farci i fatti di tutti VIPS! Saltando spesso a conclusioni affrettare! L’era 3.0 quella dell’occhio del Grande Fratello che tutto vede, tutto ascolta e tutto pensa di sapere ha un nuovo metro di misura per valutare se una coppia sta insieme oppure no: i social. Ormai è un dato di fatto. Se per 2/3 giorni non posti una foto di coppia lesono due: o sei ino ti sei lasciata. Di recente, si è pensato che fosse inuna delle tante coppie che sono uscite da ...

elenabonetti : Realizzare la parità tra donne e uomini è creare sviluppo, è crescita, è democrazia per il nostro Paese. È stato ed… - Giorgiolaporta : Ecco una foto di ieri della folla di sostenitori di #Draghi. Ah no, scusate, questa è la piazza dei #NoGreenPass a… - Giorgiolaporta : Deve essere proprio duro essere #donne del #PD. Tutta la vita a parlare di #quoterosa e diritti, ma nel #Governo il… - likeamigraine : RT @demag0gica: il protagonista o la protagonista sono uomini e donne in affari che non hanno tempo per pensare al natale e all’amore da an… - sonohanjisung : @soonochris gli uomini sono il peggio del peggio, le donne sono pazze ma serve sempre un po’ di equilibrio fra le due categorie -