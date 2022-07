Ultime Notizie – Elezioni 2022 | quanto pesa il crolla della fiducia dei consumatori

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Ladeiitalianial livello minimo da maggio 2020, quando il lockdown per la pandemia Covid aveva paralizzato il Paese. I dati forniti oggi dall’Istat segnalano un fattore che anche la campagna elettorale appena iniziata non può trascurare. Riguarda anche le imprese ma è significativo che il peggioramento più consistente sia legato alla riduzione del potere d’acquisto e alle conseguenze dirette dell’aumento dell’inflazione sulla vita quotidiana. A lugliosi stima una diminuzione sia dell’indice del clima didei(da 98,3 a 94,8) sia dell’indice composito del clima didelle imprese (da 113,4 a 110,8). Tutte le componenti dell’indice dideisono in ...