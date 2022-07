The Crown, riprese interrotte: la Famiglia Reale non è felice (Di mercoledì 27 luglio 2022) La Famiglia Reale avrebbe interrotto le riprese della celebre serie tv The Crown. La popolare serie ritrae le vicende della monarchia attraverso i decenni e la prossima quinta stagione si concentrerà sugli Anni Novanta, un decennio controverso per i Windsor. Ma qualcosa potrebbe non andare il verso giusto per i fan che attendono con ansia la messa in onda dei prossimi 9 episodi. A quanto pare, infatti, le riprese sono state “interrotte“ per volere di alcuni membri della Famiglia Reale che “non sono contenti” di alcuni dei contenuti previsti. In questi anni non sembra che i diretti interessati si siano risentiti più di tanto del contenuto delle puntate, che vanno in onda dal 2016 su Netflix. AnsaNon tralasciando nessuna delle vicende controverse che ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 27 luglio 2022) Laavrebbe interrotto ledella celebre serie tv The. La popolare serie ritrae le vicende della monarchia attraverso i decenni e la prossima quinta stagione si concentrerà sugli Anni Novanta, un decennio controverso per i Windsor. Ma qualcosa potrebbe non andare il verso giusto per i fan che attendono con ansia la messa in onda dei prossimi 9 episodi. A quanto pare, infatti, lesono state ““ per volere di alcuni membri dellache “non sono contenti” di alcuni dei contenuti previsti. In questi anni non sembra che i diretti interessati si siano risentiti più di tanto del contenuto delle puntate, che vanno in onda dal 2016 su Netflix. AnsaNon tralasciando nessuna delle vicende controverse che ...

