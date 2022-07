fisco24_info : Spread Btp-Bund chiude a 236,9 punti: Il rendimento del decennale italiano si attesta al 3,3% - fisco24_info : S&P «avverte» l’Italia, cosa cambia per BTp e spread?: Il richiamo dell’agenzia di rating sui rischi della crisi po… - Jack_8000 : RT @fdragoni: La BCE smetterà di acquistare BTP nell'ambito del programma TPI che serve a contenere lo spread se: (a) non servisse più opp… - infoiteconomia : BTp: lo spread col Bund apre stabile a 238 punti, rendimento fermo al 3,43% - infoiteconomia : Spread Btp-Bund chiude poco mosso a 226 ma Atene ci stacca -

Si allenta leggermente la tensione sui titoli di Stato. Lotrae Bund, che in giornata aveva superato i 241 punti, si riporta a 236,9 punti a fine seduta. Il rendimento del decennale italiano si attesta al 3,3%. . 27 luglio 2022... moto e motociclo Scopri di piùchiude in rialzo a 248 punti, rendimento al 3,4% Seduta all'insegna del consistente rialzo per lotrae Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di ...Si allenta leggermente la tensione sui titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund, che in giornata aveva superato i 241 punti, si riporta a 236,9 punti a fine seduta. Il rendimento del decennale italia ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...