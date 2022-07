Samsung e World Business | la supervalutazione dell’usato sotto indagine antitrust

Digital_Day : Avevamo scoperchiato il vaso di Pandora. Ora l'antitrust ci guarda dentro -

L'Antitrust ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti delle imprese Samsung Electronics Italia, Opia Ltd e World Business S.r.l. per presunte condotte ingannevoli e aggressive. Sotto osservazione sono finite le promozioni con cui si offre la possibilità di cedere a titolo di permuta il proprio vecchio telefono.