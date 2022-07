"Pronto a lasciare il M5s": lo strappo di Beppe Grillo, come "ammazza" Conte. E ora... (Di mercoledì 27 luglio 2022) Beppe Grillo ha minacciato Giuseppe Conte di mollare il M5s: "Se deroghi al secondo mandato dovrai fare a meno di me, lascio il Movimento 5 Stelle", ha detto il Garante al suo capo politico in una lunga telefonata. Proprio l'ex premier aveva dichiarato in una intervista a il Corriere della Sera che il vincolo del secondo mandato "non è un diktat, ma lo spirito della regola sarà in ogni caso salvaguardato. Non manderemo in soffitta chi per dieci anni ha preso insulti per difendere i nostri ideali e per contribuire in Parlamento a realizzare le nostre battaglie. Una cosa è certa, la loro esperienza sarà in ogni caso preziosa". Parole che evidentemente hanno mandato su tutte le furie Grillo. Da qui alle prossime 48 ore il nodo andrà sciolto, tra domani giovedì 28 luglio - con il rientro di Conte a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022)ha minacciato Giuseppedi mollare il M5s: "Se deroghi al secondo mandato dovrai fare a meno di me, lascio il Movimento 5 Stelle", ha detto il Garante al suo capo politico in una lunga telefonata. Proprio l'ex premier aveva dichiarato in una intervista a il Corriere della Sera che il vincolo del secondo mandato "non è un diktat, ma lo spirito della regola sarà in ogni caso salvaguardato. Non manderemo in soffitta chi per dieci anni ha preso insulti per difendere i nostri ideali e per contribuire in Parlamento a realizzare le nostre battaglie. Una cosa è certa, la loro esperienza sarà in ogni caso preziosa". Parole che evidentemente hanno mandato su tutte le furie. Da qui alle prossime 48 ore il nodo andrà sciolto, tra domani giovedì 28 luglio - con il rientro dia ...

