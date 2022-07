Ora M5s deve scegliere | il mio invito a costruire un’alternativa vera e di sinistra anti ‘Natoliberisti’

(Di mercoledì 27 luglio 2022) La crisi di governo ha mostrato l’arroganza di Draghi e, nel contempo, la forza della sua proposta politica: i due schieramenti principali che si candidano alle elezioni, che litigheranno ogni giorno con toni apocalittici, sono infatti – al di là dei distinguo – totalmente interni al pensiero unico impersonato da Draghi. Meloni e Letta sono completamente concordi sul coinvolgimento dell’Italia nella guerra in corso, sulla scelta di continuare a fornire armi e di far entrare l’Ucraina nella Nato, dimostrandosi così guerrafondai subalterni agli Usa. Letta e Meloni sono completamente concordi sulle politiche liberiste di pareggio di bilancio – che hanno tutti e due voluto in Costituzione – e che dal prossimo anno porterà l’Italia a nuove manovre lacrime e sangue. Meloni e Letta si sono opposti strenuamente al reddito di cittadinanza che è l’unica cosa buona fatta in questi anni sotto la ...

GiovaQuez : Calenda: 'Io avrei chiesto a Conte: ma eri così progressista anche quando facevi i decreti sicurezza con Salvini? H… - DSantanche : Prima si sono odiati, poi si sono messi insieme e alla fine, solo pochi giorni fa, si sono lasciati e insultati. Or… - LuigiGallo15 : Abbiamo già vinto perché ora tutti parlano di Agenda Sociale nata con i 9 punti che Giuseppe Conte ha portato a Dra… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: A SINISTRA - @ferrero_paolo: 'Nel draghismo imperante la proposta di costruire uno schieramento contro la guerra e le dise… - ilfattoblog : A SINISTRA - @ferrero_paolo: 'Nel draghismo imperante la proposta di costruire uno schieramento contro la guerra e… -

MILANO - La mancata alleanza tra Pd e"potrebbe consentire al centrodestra di prevalere in circa il 70 per cento dei collegi ...contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 mesi Attiva......anche se le indiscrezioni di oggi vedono il Pd fare un discorso "a più punte" con i transfughi...si deve correre: "Abbiamo due settimane, con i Consiglio regionale e comunale e Ferragosto ..."Io credo che riproporre oggi l'alleanza con il M5s sarebbe una ferita che mina la nostra credibilità, ma ci sono esperienze sui territori dove se ci sono battaglie comuni, si vada avanti", ha detto i ...Il presidente del M5S: "Non manderemo in soffitta chi per dieci anni ha preso insulti per difendere i nostri ideali". Come Paola Taverna, che nel 2015 diceva al Pd: "Mafiosi, schifosi, siete delle mer ...