"Non mi ricandido": una bellissima notizia in Parlamento, di chi ci liberiamo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ogni tanto anche una buona notizia, ci venga permesso un pizzico di ironia. Quale buona nuova? Presto detto: Vito Petrocelli non si ricandiderà. Anche perché non era poi così semplice capire da chi potesse essere ricandidato. Ma tant'è... La conferma arriva dal diretto interessato, il quale su Twitter scrive quanto segue: "Confermo quanto ho scritto il 16 febbraio, prima di essere cacciato da Giuseppe Conte perché gli manca il coraggio vero delle scelte difficili. Non mi ricandido alle prossime elezioni", scrive Petrocelli. Ex senatore del M5s, lo scorso 18 maggio era passato al gruppo Cal, il tutto al termine del lungo bracco di ferro per il suo ruolo di presidente della commissione Esteri di Palazzo Madama, in seguito al voto contrario, a marzo, su una risoluzione bipartisan sulla guerra in Ucraina. Petrocelli insomma votò contro il governo Draghi, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ogni tanto anche una buona, ci venga permesso un pizzico di ironia. Quale buona nuova? Presto detto: Vito Petrocelli non si ricandiderà. Anche perché non era poi così semplice capire da chi potesse essere ricandidato. Ma tant'è... La conferma arriva dal diretto interessato, il quale su Twitter scrive quanto segue: "Confermo quanto ho scritto il 16 febbraio, prima di essere cacciato da Giuseppe Conte perché gli manca il coraggio vero delle scelte difficili. Non mialle prossime elezioni", scrive Petrocelli. Ex senatore del M5s, lo scorso 18 maggio era passato al gruppo Cal, il tutto al termine del lungo bracco di ferro per il suo ruolo di presidente della commissione Esteri di Palazzo Madama, in seguito al voto contrario, a marzo, su una risoluzione bipartisan sulla guerra in Ucraina. Petrocelli insomma votò contro il governo Draghi, ...

StefanoFassina : Non mi ricandido. Sciagurata frattura tra @pdnetwork e @Mov5Stelle Ma impegno totale in campagna elettorale per dig… - cocodrill3 : RT @StefanoFassina: Non mi ricandido. Sciagurata frattura tra @pdnetwork e @Mov5Stelle Ma impegno totale in campagna elettorale per dignità… - RudiGhedini : RT @StefanoFassina: Non mi ricandido. Sciagurata frattura tra @pdnetwork e @Mov5Stelle Ma impegno totale in campagna elettorale per dignità… - ANotizia : L’ex M5S Petrocelli: «Non mi ricandido alle prossime elezioni: doppio mandato e 10 anni sono giusti» - LuisaMaccari : RT @StefanoFassina: Non mi ricandido. Sciagurata frattura tra @pdnetwork e @Mov5Stelle Ma impegno totale in campagna elettorale per dignità… -