Monopattini - Boom di incidenti nel 2021 (Di mercoledì 27 luglio 2022) La lettura dei dati sugli incidenti stradali nel 2021 elaborati da Aci e Istat fa emergere un aspetto preoccupante: gli eventi che hanno visto coinvolti i Monopattini elettrici, infatti, sono quasi quadriplicati, passando dai 564 dell'anno precedente a 2.101. I sinistri hanno provocato 1.980 feriti, 1.903 dei quali conducenti, 77 passeggeri, 127 pedoni (investiti dai mezzi) e dieci vittime (una delle quali era un pedone). Numeri che giustificano l'allarme e le proposte, avanzate nei mesi scorsi da alcuni sindaci, dalla Regione Lombardia e dall'Aci, d'introdurre norme più severe, a partire dall'obbligo del casco anche per gli utenti maggiorenni e di assicurazione. Crescita importante. La mobilità dolce, come viene spesso impropriamente definita da amministratori locali che ne sono i fautori più accaniti, ha conosciuto negli ultimi anni ...

