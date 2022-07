Melanzane se le fai così tutti ti chiederanno la ricetta! Super gustose e profumate! (Di mercoledì 27 luglio 2022) Le Melanzane fritte sono la tua passione ma hai bisogno di una ricetta che faccia amare questo ingrediente a tutta la tua famiglia? Semplice: devi solo preparare le Melanzane fritte e condite con salsa di pomodoro fresco! È più che sicuro che non hai mai visto delle Melanzane cotte in questo modo. Prepararle sarà facilissimo e sarà una delizia per il palato ma anche per la vista. Provare per credere! Melanzane fritte: ingredienti. Gli ingredienti da utilizzare sono: Farina 2 cucchiai Sale 1 cucchiaino Melanzane 2 Maizena 2 cucchiaino Acqua 2 litri Procedimento Prendiamo le Melanzane ed eliminiamo la buccia per poi dividerle in 3 o in 4 parti a seconda della loro grandezza. Dopodiché incidiamo ogni pezzo di melanzana creando strisce orizzontali e verticali. Mi raccomando è ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 27 luglio 2022) Lefritte sono la tua passione ma hai bisogno di una ricetta che faccia amare questo ingrediente a tutta la tua famiglia? Semplice: devi solo preparare lefritte e condite con salsa di pomodoro fresco! È più che sicuro che non hai mai visto dellecotte in questo modo. Prepararle sarà facilissimo e sarà una delizia per il palato ma anche per la vista. Provare per credere!fritte: ingredienti. Gli ingredienti da utilizzare sono: Farina 2 cucchiai Sale 1 cucchiaino2 Maizena 2 cucchiaino Acqua 2 litri Procedimento Prendiamo leed eliminiamo la buccia per poi dividerle in 3 o in 4 parti a seconda della loro grandezza. Dopodiché incidiamo ogni pezzo di melanzana creando strisce orizzontali e verticali. Mi raccomando è ...

