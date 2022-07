Marsiglia, un attaccante ai saluti (Di mercoledì 27 luglio 2022) Arkadiusz Milik è sempre più lontano dal Marsiglia: l'attaccante polacco, evidenzia la stampa francese, è in uscita... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 27 luglio 2022) Arkadiusz Milik è sempre più lontano dal: l'polacco, evidenzia la stampa francese, è in uscita...

marsiglia_lara : RT @Marco562017: Appena recuperata la sintesi di #BarcaJuve La sensazione è che servirebbero con urgenza 3 titolari Difensore centrale Ter… - sportli26181512 : Salernitana, un obiettivo per l'attacco verso il Borussia Dortmund: La Salernitana ci pensa, ma per Arkadiusz Milik… - cuorebrescia : RT @AmalaTV_: Schira - Alexis #Sanchez non è un bersaglio del Marsiglia. L'attaccante non è nei piani dell’#Inter per la prossima stagione,… - AmalaTV_ : Schira - Alexis #Sanchez non è un bersaglio del Marsiglia. L'attaccante non è nei piani dell’#Inter per la prossima… - jeremy401340 : RT @sportli26181512: Inter: la verità sulla trattativa Sanchez-Marsiglia: Ci sono state molte voci nelle ultime ore su un possibile approdo… -