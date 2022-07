rep_torino : Maltempo: Coldiretti, milioni di danni nelle campagne piemontesi, ma il Po resta in secca [aggiornamento delle 11:2… - radiolombardia : #Maltempo @terraesapores Grandine e vento forte si sono abbattuti a macchia di leopardo su molte zone della Lomb… - Agricolae1 : #Maltempo: @coldiretti, milioni di danni nelle campagne - Agricolae1 : Maltempo: @coldiretti, grandine sulla siccità, salgono danni - abruzzoweb : MALTEMPO, “SOS TEMPORALI SU TERRENI SECCHI”. COLDIRETTI: “AGRICOLTURA PAGA CONTO EVENTI ESTREMI” -

Agenzia ANSA

E' quanto emerge da un primo monitoraggio dellain occasione dell'ondata disulla regione. Ilha colpito duro in Oltrepo Pavese, in particolare sui vitigni nei comuni di ...... arrivata grazie al fondamentale e tempestivo lavoro della retee dell'assessore ... oltre 7 milioni di euro per 21 interventi di messa in sicurezza del territorio post2019 nei ... Maltempo: Coldiretti, danni ingenti in campagne Lombardia Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Grandine e vento forte si sono abbattuti su molte zone della Lombardia, causando danni ingenti nelle campagne già provate dalla siccità. E' quanto emerge da un primo monitoraggio della Coldiretti in o ...