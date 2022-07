Long March 5B in caduta libera dallo spazio | il razzo cinese da 21 tonnellate trasportava un nuovo laboratorio Si teme pioggia di detriti

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Il5B è in. È stato lanciato in orbita domenica 24 luglio e ora sta preoccupando tutti gli scienziati aerospaziali internazionali. Il timore è che possa non disintegrarsi completamente al rientro nell’atmosfera terrestre e che provochi quindi unadicome quella che colpì l’oceano Indiano nel 2021.5B è decollato dalla piattaforma di lancio di Wenchang, sull’isola meridionale di Hainan.in orbita il secondo modulo di Tiangong (inpalazzo Celeste), ovvero la stazione spazialea bordo della quale si trovano tre astronauti e che è ...

fattoquotidiano : Long March 5B in caduta libera dallo spazio: il razzo cinese da 21 tonnellate trasportava un nuovo laboratorio. Si… - CalderoneLuca : Secondo le previsioni attuali della Aerospace Corporation, pare che il primo stadio del razzo cinese Long March 5B… - Frankf1842 : RT @fanpage: I detriti del razzo cinese Long March 5B dovrebbero cadere sulla Terra all’inizio della prossima settimana - fanpage : I detriti del razzo cinese Long March 5B dovrebbero cadere sulla Terra all’inizio della prossima settimana - MeteoWeb_eu : Razzo cinese di 22 tonnellate cadrà sulla Terra nel fine settimana -

Ascolta questo articolo Già lo scorso anno, il razzo5B cinese destò grande apprensione andando totalmente fuori controllo. La stessa situazione sembra ripetersi ora con il nuovo razzo cinese inviato presso la stazione spaziale in orbita ...Detriti spaziali, una simulazione dell'Esa Roma, 27 luglio 2022 - Razzo cinese e detriti spaziali , ci risiamo. Nuovo rientro incontrollato per il5B , questa volta si tratta del pezzo centrale da 22 tonnellate lanciato nei giorni scorsi per portare in orbita il secondo modulo della stazione spaziale Tiangong. Nelle previsioni degli ...La Cina dovrebbe lanciare il 3° e ultimo modulo su un Long March 5B in autunno La stazione spaziale Tiangong sarà alla fine composta da 3 moduli. E' qualcosa che abbiamo già visto: è accaduto nelle du ...