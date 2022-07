Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi LUKAKU: INTER NON TI LASCIO PIU' Tutte le notizie - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@Inter, tutte le cifre della gestione del gruppo #Suning | #VIDEO - #Inter - PianetaMilan : .@Inter, tutte le cifre della gestione del gruppo #Suning | #VIDEO - #Inter - intersilvia48 : @Inter_TV nessuno di voi si prende più la briga di aggiornarci sul calciomercato? Basta cercare di vendere… - inter_nauta_me : RT @strange_days_82: C'è una guerra con tanti morti e questi si mettono a fare un set fotografico per una famosa rivista. Sensibilità zero,… -

Inter-News.it

Vi aspettiamo QUI per le trattative di mercato di, Juventus, Milan, Roma ele altre. TV PLAY - Live MercatoConducono Riccardo Meloni, Vincenzo Credendino e Marco Giordano, affiancati ...... l'AD del Monza Calcio Adriano Galliani, il vicepresidente dell'FCJavier Zanetti, la ...le piazze della città saranno dedicate allo sport praticato, con campi di gioco e palestre per ... Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 27 luglio Nuovo appuntamento su TV PLAY per lo Speciale dedicato al Mercato e alla Serie A: tutto in diretta dalle 17 alle 21 sul nostro canale Twitch ...L'ex allenatore del Milan Vincenzo Montella, oggi tecnico della squadra turca dell'Adana Demirspor, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sua griglia per il ...