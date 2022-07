Incidente Argentario, i danesi dello yatch liberi di rimpatriare (Di mercoledì 27 luglio 2022) I danesi coinvolti nell'incidente nautico all'Argentario sono liberi di lasciare l'Italia. Finora è stato accertato che non era inserito il pilota automatico. L'accusa: "La colpa potrebbe essere della barca a vela" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 27 luglio 2022) Icoinvolti nell'incidente nautico all'Argentario sono liberi di lasciare l'Italia. Finora è stato accertato che non era inserito il pilota automatico. L'accusa: "La colpa potrebbe essere della barca a vela"

Argentario, la guerra delle assicurazioni: i danesi assistiti da super periti di Montecarlo 'L'Italia non è un parco giochi, spero ci sia una condanna esemplare per i 4 danesi che hanno causato l'incidente terribile dell'Argentario, con la scomparsa della cara amica Claudia. Aspetto un ... Argentario, la manovra disperata della barca a vela. Indagato anche lo skipper. 'Andava a motore' ...di mare a sud - ovest rispetto al promontorio dell'Argentario. Il ... Il 'Bio Blue' dei danesi, pur arrivando presumibilmente da ... Nik, ci sarebbe una responsabilità nell'incidente in capo alla barca a ... 'L'Italia non è un parco giochi, spero ci sia una condanna esemplare per i 4che hanno causato l'terribile dell', con la scomparsa della cara amica Claudia. Aspetto un ......di mare a sud - ovest rispetto al promontorio dell'. Il ... Il 'Bio Blue' dei, pur arrivando presumibilmente da ... Nik, ci sarebbe una responsabilità nell'in capo alla barca a ...