In arrivo su Canale 5 «Solo uno Sguardo»

Nonostante gli ultimi risultati non esaltanti, Canale 5 non abbandona la serialità straniera in prima serata e accoglie un nuovo titolo francese. E' in arrivo nel prime time della rete ammiraglia Mediaset Juste un Regard, che diventa Solo uno Sguardo. Si tratta di una miniserie composta da sei episodi, di produzione transalpina, dove si narra la storia di Eva, il cui marito Bastien scompare improvvisamente. La donna vuole ritrovarlo a tutti i costi, anche se questo metterà in serio pericolo lei e i loro figli, facendole rivivere dolorosi momenti del passato. Solo uno Sguardo arriva in prima visione assoluta su Canale 5. Nel cast spiccano Virginie Ledoyen e Julie Gayet. La serie, trasmessa in Francia su TF1 nel ...

