(Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Una grande quercia èta travolgendo un motorino in sosta e danneggiando il tetto di un. E’ successo a Benevento in vianei pressi del distributore di carburante Eni, a pochi passi dall’ufficio postale. Sul posto, dopo le segnalazioni di alcuni cittadini, sono intervenuti i vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** Crolla storico albero di via Meomartini: danni al supermercato (FOTO) ** - Gleamingthecub2 : @SasMo74 @itsmeback_ lo capisci che ti potrei fare la stessa domanda, ma avremmo più dati, e uno storico, che ti di… - Bonaria733 : RT @Agenzia_Ansa: La Spezia, un ponteggio crolla nel centro storico a causa del forte vento. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale, n… - fometfert : La produzione nazionale di grano tenero crolla del 15% ai minimi storici -

NTR24

...dal gup l'obiezione che le intercettazioni sarebbero nulle perché in quel momentosi poteva ... Ecco che allorala gran parte delle accuse a M. J.: 'Visto il divieto assoluto di utilizzo ...... il titolo della società a cui fa capo l'APP di messaggistica SnapChatdel 35% dopo la ... che ha visto la banca centrale europea guidata da Christine Lagarde fare un doppio annuncio: da ... Benevento, crolla la storica quercia di via Meomartini Paura nel pomeriggio in via Meomartini, a Benevento, per la caduta della quercia secolare che si trova a margine della strada, nei pressi di un supermercato. La pianta si è spezzata nella parte inferi ...Premio Napoli 2022, scelti i nove autori finalisti della 68esima edizione dello storico premio letterario. Premiazione il 20 dicembre al Teatro Stabile di ...