Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Il Diavolo insiste per Ziyech” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Hakim Ziyech resta concretamente nel mirino del Milan per il Calciomercato estivo. Le ultime news sul fantasista ex Ajax dall'Inghilterra Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 27 luglio 2022) Hakimresta concretamente nel mirino delper ilestivo. Le ultime news sul fantasista ex Ajax dall'Inghilterra

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, cresce la fiducia per #DeKeteleare. #Maldini domani in prestito allo #Spezia - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan e @ClubBrugge in Svizzera per parlare di #DeKetelaere: incontro terminato ???? - MarcoGuidi13 : Il #Bruges conferma: “Non c’è ancora accordo con il #Milan per #DeKetelaere” #Calciomercato - yassine01937035 : RT @MilanNewsit: Daily Mail - Milan, per Ziyech servono 8,4 mln di sterline. Il giocatore spinge per i rossoneri, ma deve tagliarsi lo stip… - sportli26181512 : Sportmediaset - Milan, per De Ketelaere tempo fino a lunedì. Se non si chiude i rossoneri andranno su Ziyech: Claud… -