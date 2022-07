fisco24_info : Borsa: Asia chiude positiva tra trimestrali e Fed: Bene Tokyo (+0,2%). Lo yen stabile sul dollaro - cavicchioli : RT @Benzinga_Italia: ???? #premarket: in rosso i #futures #USA. Attesa utili e FED?????? #Oil #trading #asia #cina #mercato #borsa #greggio #ba… - Benzinga_Italia : ???? #premarket: in rosso i #futures #USA. Attesa utili e FED?????? #Oil #trading #asia #cina #mercato #borsa #greggio… - cavicchioli : RT @Benzinga_Italia: ?? #Alibaba sale su piano di quotazione primaria a Hong Kong ?????? #baba #hk #hangseng #hongkong #asia #cina #borsa htt… - Benzinga_Italia : ?? #Alibaba sale su piano di quotazione primaria a Hong Kong ?????? #baba #hk #hangseng #hongkong #asia #cina #borsa -

Agenzia ANSA

Le Borse asiatiche chiudono positive mentre entra nel vivo la stagione delle trimestrali. Fari puntati sulle decisioni della Fed sulla politica monetaria, in arrivo questa sera. Sui mercati restano i ...Ini listini sono deboli e misti, mentre i future a Wall Street e in Europa salgono tentando ... LaUsa ha chiuso in rosso dopo il profit warning lanciato lunedì da Walmart, che anche ieri ha ... Borsa: Asia in ordine sparso, futures in calo, Tokyo -0,16% Le Borse asiatiche chiudono positive mentre entra nel vivo la stagione delle trimestrali. Fari puntati sulle decisioni della Fed sulla politica monetaria, in arrivo questa sera. (ANSA) ...(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Tokyo, mentre si muovono in ordine sparso le altre principali piazze asiatiche, dopo il finale negativo di Wall Street. Gli investitori aspettano il rialzo ...