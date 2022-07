Venezia 2022 | l’incredibile programma della Mostra del Cinema | i film | le star | i registi anche il compianto Kim Ki-duk e le serie d’autore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 luglio 2022) Cinqueitaliani in Concorso, ledi Lars Von Trier e Nicholas Winding Refn, la Marylin Monroe di Ana de Armas, ilscandalo con Harry Styles, il postumo Kim Ki-duk, il documentario che inneggia al nucleare di Oliver Stone, e l’ultimo clandestino Jafar Panahi. Di79 si può dire tutto fuorché manchi di materialetografico per tutti i palati. Festival ricco e ci ficchiamo partendo dai cinque italiani in Concorso che sono: Il signore delle formiche, ildi Gianni Amelio sul caso Braibanti con Luigi LoCascio ed Elio Germano; Bones and all, il nuovo titolo, pare molto cannibale, tutto girato nel midwest di Luca Guadagnino con la giovane Taylor Russell, Timothée Chalamet e Mark Rylance; il ritorno di Emanuele Crialese con L’immensità e una Penelope Cruz in ...