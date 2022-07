Una raccolta fondi per aiutare il piccolo Achille, colpito da una malattia rara (Di martedì 26 luglio 2022) Bergamo. Oltre 200mila euro raccolti nel giro di 5 giorni, su un obiettivo di 400mila. È il risultato della raccolta fondi attivata online per aiutare il piccolo Achille. A 5 mesi, il bimbo è affetto dalla malattia di Norrie, una sindrome ultra rara che colpisce un bambino ogni 5 milioni: causa la perdita della vista e, a partire da 5 anni, può degenerare nella perdita dell’udito. Nato l’1 marzo 2022, Achille è cieco dalla nascita. Vive con papà Simone e mamma Sara a Calolziocorte, al confine tra la provincia bergamasca e quella lecchese. Il papà è di Monte Marenzo, la mamma è invece originaria di Bellano. Attraverso la piattaforma GoFundMe hanno attivato giovedì una raccolta fondi, ricevendo una risposta ... Leggi su bergamonews (Di martedì 26 luglio 2022) Bergamo. Oltre 200mila euro raccolti nel giro di 5 giorni, su un obiettivo di 400mila. È il risultato dellaattivata online peril. A 5 mesi, il bimbo è affetto dalladi Norrie, una sindrome ultrache colpisce un bambino ogni 5 milioni: causa la perdita della vista e, a partire da 5 anni, può degenerare nella perdita dell’udito. Nato l’1 marzo 2022,è cieco dalla nascita. Vive con papà Simone e mamma Sara a Calolziocorte, al confine tra la provincia bergamasca e quella lecchese. Il papà è di Monte Marenzo, la mamma è invece originaria di Bellano. Attraverso la piattaforma GoFundMe hanno attivato giovedì una, ricevendo una risposta ...

