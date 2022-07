gsgraphics01 : @Pirichello Chi? Sfera ebbasta? È sparito mi sa - occhio_notizie : Sfera Ebbasta, l'appello dopo l'incidente mortale a 300 all'ora: «Usate la testa, la vita è una sola»… - Massimo07511268 : @ProfCampagna Purtroppo è dico purtroppo, alla maggior parte dei nostri giovani del fascismo come del comunismo, co… - thor_hrndz : RT @L0VR0DuGloGang: Minuit Booba ft. Sfera Ebbasta - Telephone - leggoit : Sfera Ebbasta, l'aappello dopo l'incidente mortale a 300 km/h: «Usate la testa, la vita è una sola» -

lancia un appello ai followers su Instagram dopo l' incidente dei giorni scorsi sul Grande Raccordo Anulare di Roma in cui hanno perso la vita due giovanissimi: 'Usate sempre la testa'. ..., Bang Bang). Che fortuna che sei proprio tu ad amarmi. (Ghali, Barcellona). Il primo amore non dura una vita intera ma ti cambia la vita per sempre. (J - ax, Via di qua). Frasi delle ...Sfera Ebbasta lancia un appello ai followers su Instagram dopo l'incidente dei giorni scorsi sul Grande Raccordo Anulare di Roma in cui hanno perso la vita due giovanissimi: ...A tutti piacciono le feste, le serate e le belle macchine, però per favore usate sempre la testa: la vita è solo una e non ha prezzo”. Per il 22enne non c’è stato nulla da fare ed è morto poco dopo l’ ...