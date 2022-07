Russell Westbrook indossa il più grande orologio Rolex dell'anno (Di martedì 26 luglio 2022) Diverso, imprevedibile, unico nel suo genere, fuori dagli schemi: queste sono solo alcune delle qualità che Russell Westbrook ha in comune con il suo nuovo orologio. Seduto a bordo campo durante l'NBA Summer League, Russ ha indossato l'orologio di punta della serie di nuovi modelli Rolex presentati a Watches & Wonders a fine marzo: un GMT-Master II con lunetta nera e verde. Sebbene Rolex abbia presentato GMT sempre rinnovati in tre degli ultimi cinque anni, questo non è un GMT qualsiasi, ma una configurazione rara. Se si osserva attentamente, si noterà che sia il datario, sia la corona (la manopola che sporge dalla cassa) sono situati sul lato sinistro dell'orologio. Questo è ciò ... Leggi su gqitalia (Di martedì 26 luglio 2022) Diverso, imprevedibile, unico nel suo genere, fuori dagli schemi: queste sono solo alcunee qualità cheha in comune con il suo nuovo. Seduto a bordo campo durante l'NBA Summer League, Russ hato l'di puntaa serie di nuovi mopresentati a Watches & Wonders a fine marzo: un GMT-Master II con lunetta nera e verde. Sebbeneabbia presentato GMT sempre rinnovati in tre degli ultimi cinque anni, questo non è un GMT qualsiasi, ma una configurazione rara. Se si osserva attentamente, si noterà che sia il datario, sia la corona (la manopola che sporge dalla cassa) sono situati sul lato sinistro. Questo è ciò ...

