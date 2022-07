“Ora lo sanno tutti”. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, il gesto in pubblico dopo le voci di crisi (Di martedì 26 luglio 2022) Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno insieme da quando hanno partecipato al GF Vip e tutto ha sempre fatto presagire che ci fosse un feeling infinito tra i due e un amore impossibile da svanire. Ma all’improvviso le voci di crisi sulla coppia si sono diffuse più di una volta, lasciando i fan perplessi e stupiti. Da parte loro non ci sono stati molti commenti, ma ora hanno deciso di compiere un gesto che ha chiarito definitivamente quale sia l’attuale rapporto tra i due giovani. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno approfittato di un importante evento per rivolgersi direttamente ai loro fan e il comportamento avuto ha chiarito ogni tipo di dubbio, in relazione ai rumor sulla ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 26 luglio 2022)stanno insieme da quando hanno partecipato al GF Vip e tutto ha sempre fatto presagire che ci fosse un feeling infinito tra i due e un amore impossibile da svanire. Ma all’improvviso ledisulla coppia si sono diffuse più di una volta, lasciando i fan perplessi e stupiti. Da parte loro non ci sono stati molti commenti, ma ora hanno deciso di compiere unche ha chiarito definitivamente quale sia l’attuale rapporto tra i due giovani.hanno approfittato di un importante evento per rivolgersi direttamente ai loro fan e il comportamento avuto ha chiarito ogni tipo di dubbio, in relazione ai rumor sulla ...

