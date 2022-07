Omicidio Chiara Gualzetti | sui social foto del 16enne che l’ha uccisa | aperta inchiesta

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 26 luglio 2022) La Procura per i minorenni di Bologna ha aperto un fascicolo per chiarire quanto denunciato dal padre di, la sedicenneil 27 agosto 2021 a Monteveglio da un coetaneo ora detenuto nel carcere minorile del Pratello. L’uomo, Vincenzo, ha spiegato di aver ricevuto immagini e post pubblicati suiche contengono parole oltraggiose nei confronti della figlia, conscattate direttamente dal carcere minorile di Bologna. In una di questeè ritratto, mentre fa il simbolo della vittoria, anche il giovane accusato di avere ucciso la figlia. Intanto, oggi si tiene l’udienza davanti al gup Anna Filocamo: per il giovane, accusato dipluriaggravato, il pm ha chiesto una condanna a 16 anni e 6 mesi.