Northvolt - Per le batterie si pensa al legno e non è una battuta

(Di martedì 26 luglio 2022) Utilizzare ilcome materiale per ledelle auto elettriche. Sembra unae invece c'è chi ci stando seriamente. La, società svedese partecipata, tra gli altri, dalla Volkswagen e dalla BMW, ha sottoscritto un accordo di collaborazione con l'azienda cartaria Stora Enso per creare anodi a base di lignina. Si tratta di un polimero ad alto contenuto fenolico: è presente nella parete delle cellule vegetali, agisce come legante naturale e rappresenta il costituente molecolare delpiù abbondante dopo la cellulosa (il 20/30% degli alberi è composto da lignina), nonché una delle maggiori fonti rinnovabili di carbonio al mondo. Solo da boschi sostenibili. Le due imprese intendono utilizzare lignina proveniente esclusivamente da foreste site nel Nord ...

infoiteconomia : Northvolt con Stora Enso per le batterie a base di legno - HDmotori : Northvolt con Stora Enso per le batterie a base di legno - Enricopalacino : RT @rinnovabiliit: ?? #Batterie ricaricabili a base di #legno, l’innovazione che viene dal Nord. @storaenso e @northvolt hanno stretto un ac… - Paoblog : RT @rinnovabiliit: ?? #Batterie ricaricabili a base di #legno, l’innovazione che viene dal Nord. @storaenso e @northvolt hanno stretto un ac… - rinnovabiliit : ?? #Batterie ricaricabili a base di #legno, l’innovazione che viene dal Nord. @storaenso e @northvolt hanno stretto… -

...dalla svedese, affronta invece - e di nuovo, segno di quanto sia al centro della transizione ecologica a cui siamo chiamati in questi anni - il problema dell' autonomia delle batteriei ...è al lavorola progettazione delle nuove celle che, sulla base di questo ritrovato, potranno essere ottenute con un minore impiego di metalli rari. La novità Xiaomi piccola e leggera ...L’azienda svedese, in collaborazione con la Stora Enso, intende sviluppare anodi a base di lignina proveniente dallo sfruttamento di boschi gestiti in modo sostenibile ...Arrivano indiscrezioni riguardanti quelle che saranno le memorie sugli iPhone 14 di prossima generazione. Si scopre che Apple uniformerà lo storage portando 6GB di RAM per tutte le versioni ma i Pro e ...