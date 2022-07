Morte della piccola Diana, i risultati dell’autopsia (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – E’ terminata l’autopsia sulla piccola Diana, la bimba di 16 mesi lasciata morire di stenti nella casa di via Parea, nella periferia Est di Milano, dove la madre Alessia Pifferi l’ha lasciata sola per sei giorni. Dall’esame, iniziato verso le 8 di mattina, non è emersa un’evidente causa della Morte della piccola. I medici legali si sono riservati di dare una risposta solo all’esito di ulteriori accertamenti, in particolare esami radiologici e tossicologici. Attesi nei prossimi giorni anche gli esami sulla boccetta di En, sul biberon e sul beccuccio, che dovranno chiarire se la bimba abbia ingerito l’ansiolitico. Un’eventualità, questa, che andrebbe a incidere sul quadro accusatorio, aprendo all’ipotesi della premeditazione. Alessia Pifferi, in carcere a ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – E’ terminata l’autopsia sulla, la bimba di 16 mesi lasciata morire di stenti nella casa di via Parea, nella periferia Est di Milano, dove la madre Alessia Pifferi l’ha lasciata sola per sei giorni. Dall’esame, iniziato verso le 8 di mattina, non è emersa un’evidente causa. I medici legali si sono riservati di dare una risposta solo all’esito di ulteriori accertamenti, in particolare esami radiologici e tossicologici. Attesi nei prossimi giorni anche gli esami sulla boccetta di En, sul biberon e sul beccuccio, che dovranno chiarire se la bimba abbia ingerito l’ansiolitico. Un’eventualità, questa, che andrebbe a incidere sul quadro accusatorio, aprendo all’ipotesipremeditazione. Alessia Pifferi, in carcere a ...

