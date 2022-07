Missili, caccia in volo e battaglia navale: Taiwan simula un attacco cinese via mare nell’oceano Pacifico – Video (Di martedì 26 luglio 2022) Ai ‘war games’, le più grandi esercitazioni che si svolgono ogni anno a Taiwan, è stata simulata l’intercettazione di attacchi cinesi dal mare mentre il presidente Tsai Ing-wen, che osservava a bordo di un cacciatorpediniere, salutava la “determinazione” dell’esercito. Nel secondo giorno delle esercitazioni di guerra annuali dell’isola, Tsai è salito a bordo del cacciatorpediniere Kee Lung per supervisionare un’esercitazione a fuoco al largo della costa orientale di Taiwan. Aerei da combattimento e navi da guerra hanno fatto partire vari tipi di Missili volti a intercettare ipotetiche navi nemiche. Sono stati lanciati anche razzi anti-sottomarino e bombe di profondità e un sottomarino di classe Sword Dragon di costruzione olandese si è esercitato in una risalita di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Ai ‘war games’, le più grandi esercitazioni che si svolgono ogni anno a, è statata l’intercettazione di attacchi cinesi dalmentre il presidente Tsai Ing-wen, che osservava a bordo di untorpediniere, salutava la “determinazione” dell’esercito. Nel secondo giorno delle esercitazioni di guerra annuali dell’isola, Tsai è salito a bordo deltorpediniere Kee Lung per supervisionare un’esercitazione a fuoco al largo della costa orientale di. Aerei da combattimento e navi da guerra hanno fatto partire vari tipi divolti a intercettare ipotetiche navi nemiche. Sono stati lanciati anche razzi anti-sottomarino e bombe di profondità e un sottomarino di classe Sword Dragon di costruzione olandese si è esercitato in una risalita di ...

