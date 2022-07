Mediterraneo come i Caraibi: il mare raggiunge i 30°C. ‘Temperatura estrema’ (Di martedì 26 luglio 2022) Una cosa è certa: il caldo è il protagonista indiscusso di questa stagione. Le temperature non fanno altro che aumentare e questo sta portando non pochi disagi. Keraunos, l’Osservatorio francese dei temporali e dei tornado ha parlato di “‘anomalia termica del Mediterraneo occidentale”. Estate ai Caraibi Le temperature così alte hanno conseguenze anche sulle temperature del mare che “Domenica 24 Luglio, al largo della costa orientale della Corsica (Alistro), ha raggiunto i 30°“. Per Météociel il mare è arrivato ai 25 sulla costa della Languedoc-Roussillion e 28° in Costa Azzurra. Portando, inevitabilmente, a pensare una situazione tipica dei Caraibi. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 26 luglio 2022) Una cosa è certa: il caldo è il protagonista indiscusso di questa stagione. Le temperature non fanno altro che aumentare e questo sta portando non pochi disagi. Keraunos, l’Osservatorio francese dei temporali e dei tornado ha parlato di “‘anomalia termica deloccidentale”. Estate aiLe temperature così alte hanno conseguenze anche sulle temperature delche “Domenica 24 Luglio, al largo della costa orientale della Corsica (Alistro), ha raggiunto i 30°“. Per Météociel ilè arrivato ai 25 sulla costa della Languedoc-Roussillion e 28° in Costa Azzurra. Portando, inevitabilmente, a pensare una situazione tipica dei. su Il Corriere della Città.

