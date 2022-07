La Juventus accelera dopo l’infortunio di Pogba! Sondaggio del Napoli per Sanchez e la nuova squadra di Balotelli (Di martedì 26 luglio 2022) E’ stata una giornata molto importante sul fronte calciomercato, in particolar modo continuano a muoversi le squadre del campionato di Serie A. La Juventus ha comunicato la risoluzione del contratto con Ramsey, il club bianconero si è liberato di un ingaggio molto importante. Il gallese non è stato mai in grado di fare la differenza in Italia. l’infortunio di Pogba complica i piani della Juventus, il francese rischia di rimanere lontano dal campo per due mesi. Per questo motivo la Vecchia Signora ha accelerato per Paredes del Psg: sul piatto un’offerta superiore ai 20 milioni con la richiesta che è di 30. La fumata bianca sembra molto probabile. Arthur apre al ritorno al Barcellona. Il Psg è tornato alla carica per il difensore Skriniar, la richiesta dell’Inter è sempre di 90 milioni più bonus. In uscita anche ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 26 luglio 2022) E’ stata una giornata molto importante sul fronte calciomercato, in particolar modo continuano a muoversi le squadre del campionato di Serie A. Laha comunicato la risoluzione del contratto con Ramsey, il club bianconero si è liberato di un ingaggio molto importante. Il gallese non è stato mai in grado di fare la differenza in Italia.di Pogba complica i piani della, il francese rischia di rimanere lontano dal campo per due mesi. Per questo motivo la Vecchia Signora hato per Paredes del Psg: sul piatto un’offerta superiore ai 20 milioni con la richiesta che è di 30. La fumata bianca sembra molto probabile. Arthur apre al ritorno al Barcellona. Il Psg è tornato alla carica per il difensore Skriniar, la richiesta dell’Inter è sempre di 90 milioni più bonus. In uscita anche ...

CalcioOggi : Calciomercato, le ultime news di oggi: la Juventus accelera per Paredes. Milan-De Ketelaere giorno decisivo - la Re… - ZonaBianconeri : RT @ACuvielloReal: #calciomercato #Juventus: la squadra torinese accelera per #paredes - ACuvielloReal : #calciomercato #Juventus: la squadra torinese accelera per #paredes - ZonaBianconeri : RT @Kingsamuel111: Pogba out? Poco importa. Abbiate coraggio, impiegate Kenan, spazio ai giovani. Paredes? No, grazie. Sta bene dov'é. #Ju… - Kingsamuel111 : Pogba out? Poco importa. Abbiate coraggio, impiegate Kenan, spazio ai giovani. Paredes? No, grazie. Sta bene dov'é.… -