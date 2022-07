Grande successo per 'Groppo e gli Spaventapasseri' - Cronaca - lanazione.it (Di martedì 26 luglio 2022) Il momento del taglio del nastro alla presenza delle autorità Groppo (Massa Carrara), 25 luglio 2022 " Una festa stupenda, immersa nella tradizione e nell'ottima enogastronomia della Val di Vara . È l'... Leggi su lanazione (Di martedì 26 luglio 2022) Il momento del taglio del nastro alla presenza delle autorità(Massa Carrara), 25 luglio 2022 " Una festa stupenda, immersa nella tradizione e nell'ottima enogastronomia della Val di Vara . È l'...

TIM_Official : Con il suo grande successo 'No Hero', @elisatoffoli ha spalancato tutti i ?? del #TIMSummerHits. Vi siete emozionat… - ilfaroonline : Nona edizione Schiuma party di Aranova, Crescere Insieme: “Un grande successo, ma qualcuno dal Comune non ne parla” - Lily297339971 : RT @SavinoBalzano: Posso dire con grande rispetto che chi scrive #IONONVOTO è coglione o in malafede? Avete notato cos'è successo via via c… - AndreaV03172608 : @Euroit01 @tequi3 @baffi_francesco Il governo ha grande responsabilità in questo caso, poiché non si fa scrupoli ad… - Man115tn1 : RT @LFVSuedtirol: Rientro oggi a Versciaco dei nostri gruppi attivi e gruppi giovanili, che hanno partecipato con grande successo alle 'Oli… -