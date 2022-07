Gimbe: «Quasi tutte le scuole senza ventilazione, a settembre in classe con la mascherina» (Di martedì 26 luglio 2022) senza interventi sull’aerazione e sulla ventilazione a settembre si tornerà in classe con la mascherina. Ad affermarlo è l’indagine condotta dalla Fondazione Gimbe in collaborazione con l’Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola (Anp). Infatti, se da un lato è stato massiccio l’utilizzo da parte delle scuole di risorse pubbliche destinate alla disinfezione delle superfici, dall’altro sono state sottovalutate le evidenze scientifiche che impongono seri investimenti per migliorare la qualità dell’aria. «L’assenza di interventi strutturali in grado di garantire un’adeguata ventilazione ed aerazione dei locali è il vero tallone d’Achille», ha commentato il presidente di Anp, Antonello Giannelli, ... Leggi su open.online (Di martedì 26 luglio 2022)interventi sull’aerazione e sullasi tornerà incon la. Ad affermarlo è l’indagine condotta dalla Fondazionein collaborazione con l’Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola (Anp). Infatti, se da un lato è stato massiccio l’utilizzo da parte delledi risorse pubbliche destinate alla disinfezione delle superfici, dall’altro sono state sottovalutate le evidenze scientifiche che impongono seri investimenti per migliorare la qualità dell’aria. «L’asdi interventi strutturali in grado di garantire un’adeguataed aerazione dei locali è il vero tallone d’Achille», ha commentato il presidente di Anp, Antonello Giannelli, ...

