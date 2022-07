Emanuela Folliero ha corso un grande rischio | Fan con il fiato sospeso

Leggi su newstv

(Di martedì 26 luglio 2022) Annunciatrice e conduttrice popolarissima, sempre amatissima dal pubblico, di recente haun grosso. Un incidente evitabile, decisamente.(web source)rappresenta la televisione commerciale, quella dei bei volti che presentavano i programmi. All’epoca pionieristica delle TV che non erano la Rai, ogni rete era contraddistinta da un bel volto. C’era Fiorella Pierobon per Canale 5, Gabriella Golia per Italia 1 e poi c’era lei,per Retequattro. Annunciatrice, ma non solo questo I suoi esordi sono legati alla rete di cui è stata il volto elegante e solare per ben ventotto anni. Il suo primo passaggio televisivo, infatti, la vede concorrente ad un famoso game show di quegli anni, M’ama non ...