Elezioni, Letta incontra Sala e Di Maio. Il sindaco di Milano: “Lista insieme? Sto solo cercando di dare una mano” (Di martedì 26 luglio 2022) È durato 45 minuti l’incontro tenutosi a Roma tra il segretario del Pd Enrico Letta, Beppe Sala e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. L’incontro si è svolto presso la sede di Arel. “Sto cercando di dare una mano”, ha commentato il sindaco di Milano a fine incontro. Lista con Di Maio? “Io non sarò parte diretta della creazione di nulla. Il mio interesse – ha aggiunto Sala – è capire come il centrosinistra affronterà questo momento delicato”. Nessun commento, invece, da parte di Luigi Di Maio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) È durato 45 minuti l’incontro tenutosi a Roma tra il segretario del Pd Enrico, Beppee il ministro degli Esteri Luigi Di. L’incontro si è svolto presso la sede di Arel. “Stodiuna”, ha commentato ildia fine incontro.con Di? “Io non sarò parte diretta della creazione di nulla. Il mio interesse – ha aggiunto– è capire come il centrosinistra affronterà questo momento delicato”. Nessun commento, invece, da parte di Luigi Di. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

